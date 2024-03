Inadecuado que alcalde de Ciudad Juárez promueva a cantantes de narcocorridos: Marco Bonilla

Marco Bonilla, alcalde con licencia expresó que le tiene sin cuidado las acciones que haga el presidente municipal de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar, quien invitó a los promotores de la gira Prófugos del Anexo a cantar en aquella frontera, donde no se les sanciona como en la capital por interpretar narcocorridos.

«A mi no me tiene sin cuidado lo que haga o no haga el alcalde de Juárez, yo lo que les puedo decir es que aquí en Chihuahua no toleramos la violencia en ninguno de sus tipos ni contra la mujer, ni en lo general, no toleramos la promoción a la apología del delito, enaltecer a los narcotraficantes como si fueran grandes héroes, hoy justamente esos narcotraficantes son los que tienen a ciudad Juárez, 4 a 1 en homicidios y no puede ser que como alcaldes promovamos esas acciones que tienen hoy a Juárez ‘patas pa arriba'».

Recordó que la frontera chihuahuense es uno de los municipios más violentos del país por lo que le parece inadecuado que Cruz Pérez Cuéllar haga la promoción de la violencia en su municipio.

Finalmente comentó que en la capital son firmes con la aplicación de la ley y aquí se le dice «no a la violencia y también le decimos no a la corrupción».