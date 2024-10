Hoy se conmemora el 315 aniversario de la fundación de Chihuahua

Este sábado la capital chihuahuense cumple sus 315 años, por lo que en punto de las 10:30 de la mañana, autoridades encabezarán la ceremonia de celebración en la Plaza de Armas, a un lado del monumento del fundador de esta ciudad Antonio Deza y Ulloa.

Para celebrar los 315 años de la fundación de Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla, encabezará el evento donde rendirán honores a la bandera y montaron guardia de honor en el monumento al fundador Antonio Deza y Ulloa.

Chihuahua nació el 12 de octubre de 1709 por obra y gracia del gobernador Antonio Deza y Ulloa, quien tuvo la brillante idea de establecer la alcaldía mayor en el valle donde se juntan los ríos Chuvíscar y Sacramento. Pero no creas que fue fácil, porque antes hubo que lidiar con los indígenas que habitaban la zona, que no estaban muy contentos con la llegada de los españoles. Los conchos, los chinarra, los tapacolme y los tobosos eran los dueños de estas tierras, que ellos llamaban Xicuahua, que significa “lugar seco y arenoso”. Y no les faltaba razón, porque Chihuahua tiene un clima árido y un paisaje desértico que le dan un encanto especial.

Será Rubén Beltrán Acosta, jefe del Archivo Histórico y cronista de la ciudad, quien recuerde a los asistentes el hecho que dio surgimiento a lo que hoy en día es Chihuahua Capital.