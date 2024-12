Hoteleros esperan posadas en salones; proyectan 40 mdp en derrama económica

Miguel Ordoñez Muñoz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua dio a conocer que se espera una derrama económica de 40 millones de pesos en la realización de posadas en este sector.

En este sentido, el líder de hoteleros mencionó que no todos los hoteles asociados cuentan con salones de eventos, sin embargo, esperan una buena actividad en el mes de diciembre con eventos exclusivos de empresas grandes.

«Para posadas en particular tendremos una derrama económica, no quisiera mentirte pero no todos los hoteles cuentan con salones, pero se espera aproximadamente 40 millones de pesos», comentó.

Cabe destacar que el sector hotelero esta listo para la realización de eventos grandes, así como la actividad turística en los 20 hoteles agremiados a esta asociación.