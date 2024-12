Hay dinero para mayor infraestructura, pero se gasta donde no se debe: GPMorena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que sí existe el dinero suficiente por parte del Gobierno del Estado para crear un fondo especial para infraestructura, sin embargo, «se gasta donde no se debe», esto luego de que la administración estatal retirara el punto de incrementar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2025.

«Por qué andamos batallando para juntar 1,500 millones de pesos para un fondo de infraestructura, que aparte me parece demasiado poco, me parece que no es problema de falta de recursos, tienes creciendo rubros que no son prioritarios en cantidades inmensas, por ejemplo servicios generales, y me dices que tienes que generar a fuerzas un impuesto para juntar 1,500 millones de pesos, me parece que no vas a convencer a nadie, si nosotros viéramos que esos rubros no aumentaran, por ejemplo servicios generales», declaró Estrada Sotelo.

El líder de la bancada morenista afirmo que «sí hay dinero para generar mayor infraestructura y obra, simplemente se están gastando donde no se debe».

Asimismo, Cuauhtémoc Estrada informó que los diputados locales de Morena harán una serie de propuestas vía reservas para buscar que se destinen más recursos a infraestructura y obra pública.