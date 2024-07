GPMorena insiste en su rechazo al incremento de magistraturas en el TEJA

Tras la reciente decisión del Congreso del Estado de Chihuahua de reformar la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), “rápidamente y sin perder el tiempo, el PRIAN ha instalado una comisión especial para la selección de nuevos magistrados, misma comisión que ya ha dado paso a la emisión de una convocatoria para estos puestos, marcada por una votación mayoritaria del PRI y el PAN”, destacó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quien volvió a oponerse.

“La decisión, respaldada por representantes del poder ejecutivo, el judicial, así como por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la presidenta del Congreso, tiene como objetivo ampliar el número de magistraturas del TEJA. Este cambio se fundamenta en la reciente modificación de las leyes orgánicas de la institución, que ha llevado a la inclusión de dos nuevas salas especializadas, elevando el número de magistrados a seleccionar de tres a cinco”, destacó Cuauhtémoc Estrada, coordinador del grupo parlamentario de MORENA, quien agregó que la decisión de incrementar el número de magistraturas podría resultar en una mayor burocratización y, potencialmente, en una politización del tribunal. Estrada argumenta que la inclusión de nuevas salas no justifica necesariamente la ampliación del número de magistrados, y que el enfoque debería estar en fortalecer la eficiencia y la imparcialidad del TEJA en lugar de expandir su estructura, de una manera expedita que bien puede ser interpretada como una jugada política para dotar de magistraturas a aliados políticos.

“Morena considera que la reforma planteada podría desvirtuar el propósito original del TEJA. En lugar de incrementar el número de magistrados, proponemos explorar otras formas de optimizar el funcionamiento del tribunal para que cumpla con su misión de manera efectiva y justa”, ha señalado Cuauhtémoc Estrada

El diputado Estrada criticó el aumento propuesto, argumentando que la ampliación del número de magistrados podría implicar un gasto adicional significativo para el erario público. Además, enfatizó que la carga de trabajo del TEJA no justifica la necesidad de sumar más magistrados. “Morena está preocupada por el impacto financiero que esta reforma tendría en las finanzas del estado. No vemos una justificación clara para el aumento en el número de magistrados, dado que la carga de trabajo del tribunal no ha demostrado ser excesiva”, expresó.