“Federación no debe negar inseguridad; autoengaño evita soluciones”: Arturo Medina

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, condenó el ataque cometido en contra de un sacerdote en la localidad de Dolores, Guadalupe y Calvo, así como de la Presidenta Seccional de dicha comunidad.

El priista recordó que desde semanas atrás ha insistido en la necesidad de que la Federación refuerce sus esfuerzos en todas las regiones del estado con problemas de inseguridad y reiteró que “todos los municipios merecen la misma atención, Guadalupe y Calvo no debe tener un esfuerzo menor para garantizar la tranquilidad de las familias”.

El diputado representante del distrito 22, al que pertenece Guadalupe y Calvo, recordó que el combate al crimen organizado es competencia directa de la Federación, por lo que llamó a las autoridades de ese orden, a reforzar las acciones en la entidad y a no negar la situación que vive el país.

“Cada vez que intentan minimizar la situación de seguridad en el país, les entregan control a los criminales; cada vez que niegan el problema deciden no atacarlo, pues no se pueden actuar contra algo que no existe”, enfatizó.

El legislador añadió que pese a la coordinación que existe entre los diferentes órdenes de gobierno, la situación de intranquilidad que viven las familias no da lugar a complacencias ni a cegueras a la hora de abordar los temas de seguridad y pidió que la historia de abandono que la entidad sufrió durante el sexenio de López Obrador, no se repita en el nuevo Gobierno Federal.

Finalmente, Medina envió un mensaje de solidaridad a la comunidad de Guadalupe y Calvo y aseguró no bajará la voz para seguir exigiendo que se atienda de fondo la situación.