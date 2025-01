Facultad de Contaduría y Administración de la UACH presenta oferta de cursos y diplomados enero-julio 2025

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) anunció su plan de cursos y diplomados para el primer semestre de 2025, dirigido a estudiantes, profesionales y al público en general interesados en fortalecer sus competencias.

Rubén Roberto Martínez, jefe de Business School de la FCA, destacó que esta oferta busca desarrollar habilidades clave en áreas como finanzas, tecnología, contabilidad y marketing. Este año, la facultad abrirá por primera vez los cursos de Creación de páginas web y Neuromarketing, diseñados para atender las demandas del entorno digital y empresarial actual.

Además, estarán disponibles otros programas enfocados en temas esenciales: Excel Intermedio, Contabilidad para no contadores, Finanzas para no financieros, Impuestos para no fiscalistas.

Dentro de su oferta académica, también se impartirá un Diplomado en Administración Hospitalaria, diseñado para abordar los desafíos del sector salud. Este programa tendrá una duración de 120 horas, desarrollándose del 21 de febrero al 12 de julio en modalidad híbrida.

Entre los módulos que lo integran se encuentran:

Aspectos Contables en Hospitales, Diagnóstico de Salud Institucional, Proceso de Certificación y Gestión de Calidad, Bioética y Marco Jurídico en los Servicios de Salud, Evolución del Sector Salud, Evaluación y Nuevos Modelos de los Servicios de Salud.

El objetivo de estas iniciativas es dotar a los participantes de herramientas prácticas y actualizadas para enfrentar los retos del entorno empresarial y profesional, con la guía de instructores altamente especializados.

La FCA también informó que se ofrecerá un descuento especial a la comunidad universitaria, como parte de su compromiso por impulsar la formación continua de estudiantes y personal de la UACH.

Las inscripciones están abiertas. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 614-442-0000, ext. 6624, o escribir al correo fcaeduco@uach.mx.