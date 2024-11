Esperamos no se detengan inversiones: CMIC ante elecciones en EU

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodriguez, dio a conocer que espera no se dé un incremento al dólar y espera que no se afecte la inversión privada.

Tras ser Donald Trump el ganador de la contienda electoral en Estados Unidos, el líder de la construcción en Chihuahua espera que se no afecte el desarrollo en México con la llegada de inversión.

“Esperemos que no nos afecte mucho, y que mejor sea que lo veamos positivamente, que no afecte la inversión privada, que no suba mucho el dólar”, comentó.

Cabe destacar que hay un proyecto de incrementar aranceles al 20% entre México y Estados Unidos por lo cual prende una alerta en el empresariado.