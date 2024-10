“Es una vil mentira”: Marco Bonilla desmiente adquisición de casa valuada en 17 mdp

Luego de que morenistas acusaran al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, de comprar una casa valuada en 17 millones de pesos, el presidente municipal desmintió dicha versión y explicó que la vivienda que adquirió cuesta 8.5 millones y la obtuvo a través de un crédito que pagará durante 20 años.

A través de un video en redes sociales, Bonilla afirmó que lo dicho por sus adversarios políticos “es una vil mentira” y parte de ataques políticos que seguramente continuarán.

Por ello, Bonilla explicó que adquirió la vivienda a través de un crédito producto de su trabajo no sólo en el servicio público, pues también ha trabajado en el ámbito particular desde hace más de 20 años.

Asimismo, informó que la vivienda no aparece en su declaración patrimonial porque la última que realizó fue en mayo, antes de adquirir la vivienda, por lo que será en la próxima declaración cuando ya aparezca dicha adquisición de manera transparente.

“Aquí les comparto mi posición sobre los señalamientos de aquellos que inventan, atacan y mienten con tal de hacer daño. Ustedes me conocen, no tengo nada que ocultar, siempre he sido y seré completamente transparente”, señaló Marco Bonilla en redes sociales.