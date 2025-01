«Es una práctica que existe con ley o sin ley. Estamos a favor de la vida, por eso estamos a favor de la despenalización del aborto»: Presidenta del Congreso de Chihuahua

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la inconstitucionales los artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que criminalizaba el aborto, la presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán, resaltó «es un tema de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, es un tema de salud pública, de justicia, de no discriminación, es un avance para los derechos de las mujeres»

La presidenta del Legislativo local e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, agregó que «no hay impedimento legal para que quien así lo decida, y por la circunstancias, pueda hacerlo en las condiciones seguras, porque esta es una práctica que existe con ley o sin ley. Estamos a favor de la vida, por eso estamos a favor de la despenalización del aborto. Como Congreso del Estado buscaremos cómo garantizar que esto se cumpla y que las mujeres tengan este derecho a decidir».

En respuesta a lo señalado por diputados locales del PAN y del Comité Directivo Estatal de ese partido político, que afirman que se trata de un delito contra la vida, Elizabeth Guzmán dijo que «con mucho respeto, decir que respetamos la opinión de todas las personas, el tema de la despenalización no es que promueva esta práctica, ojalá no existiera, ojalá no tuviera que suceder, pero es una práctica que existe y que pone en riesgo la vida de muchas mujeres, las discrimina y las pone en riesgo, sobre todo a las mujeres más vulnerables».

«Yo creo que este debate se tiene que hacer con la ciencia y no con argumentos religiosos o morales, que respetamos mucho, pero que en este tema, como representantes populares debemos de respetar», aseveró la presidenta del Congreso del Estado.