«Es un violentador y un doble moral»: Diputadas del PAN exigen que Miguel Riggs se separe de su cargo como regidor

Luego de el insulto que profirió el regidor de Morena, Miguel Riggs, en contra de la síndica Olivia Franco, las diputadas locales exigieron desde el Poder Legislativo que Riggs Baeza se separe de su cargo.

Fue la diputada Joss Vega quien leyó el posicionamiento durante la sesión de la Diputación Permanente, en nombre del resto de las legisladoras que integran el Grupo Parlamentario del PAN: Carla Rivas, Nancy Frías, Yesenia Reyes, Xóchitl Contreras.

El exhorto señala pidió que Riggs «se separe de su cargo como regidor para que enfrente las denuncias interpuestas ante el Instituto Estatal Electoral y que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres tome acciones necesarias para que pida una disculpa pública».

Y es que la semana pasada, se viralizó un video en donde Riggs Baeza es captado lanzando un insulto a la síndica Olivia Franco, esto durante una sesión de la Comisión de Hacienda y Planeación del Ayuntamiento de Chihuahua capital.

Debido a ello, tanto la síndica, así como regidoras y diputadas del PAN interpusieron denuncias en contra de Riggs por violencia política en razón de género.

Así que los diputados reunidos en sesión de la Diputación Permanente de la 68 Legislatura local, por mayoría de votos, solicitaron a Miguel Alonso Riggs Baeza se separe de su cargo como Regidor del Municipio de Chihuahua.

La diputada Joceline Vega Vargas (PAN), iniciadora de la proposición, recordó que hace unos días la Síndica Municipal de Chihuahua, fue objeto de vejaciones e insultos proferidos por el Regidor Morenista Miguel Riggs, el cual, por un error en el manejo de la tecnología, se desenmascaró solo y mostró su misoginia y la realidad de sus pensamientos y su poca moral, su verdadero perfil y nula empatía hacia sus compañeras y en general hacia las mujeres.

“No podemos dejar impune estos hechos, no puede solo esconderse, llamar circo mediático a estos acontecimientos; e inclusive negarse públicamente a ofrecer disculpas, para luego pensar que no traerán consecuencias sus actos, este Congreso y en general la sociedad chihuahuense, no debe permitir que este tipo de “hombres”; si es que se le puede llamar así, sigan maltratando a las mujeres y se salgan con la suya”, comentó.

Dijo, que son muchos años que en México se realizan esfuerzos para erradicar la violencia contra la mujer, para lograr que el machismo y la opresión hacia las mujeres deje de ser una característica de nuestra sociedad; por lo que no permitiremos que un servidor público, que tiene esta clase de doble moral, doble cara, siga en su cargo.

Finalmente, señaló que hoy, México es gobernado por primera vez en su historia por una mujer, que como cualquier otra mexicana merece respeto, valor que Miguel Riggs no conoce; sin embargo, la Presidenta de México y todas las mujeres mexicanas tienen todo nuestro respaldo; a nuestra síndica le decimos: NO ESTÁS SOLA; tienes todo el apoyo del Congreso del Estado de Chihuahua.