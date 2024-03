Encuesta del INEGI señala corrupción en trámites estatales y municipales, aclara De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda aclaró que la encuesta que coloca a Chihuahua con el mayor número de víctimas de corrupción refiere en su mayoría trámites de naturaleza federal y municipal, así como en minoría los servicios estatales.

Ello en relación a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el que Chihuahua registra una tasa del 21.891 víctimas de actos de corrupción por parte de servidores públicos por cada 100 mil habitantes.

En este sentido, Santiago De la Peña dijo que del total de trámites que se analizaron en la encuesta del INEGI, únicamente 5 corresponden al Gobierno del Estado y el resto son de naturaleza federal y municipal, indicando que una de las principales fuentes de información fue Ciudad Juárez en donde muchos de los servicios que brinda el Ayuntamiento podrían estar generando actos de corrupción, así como los problemas en la Aduana a cargo del Gobierno de la República.

Asimismo, el secretario refirió que quienes salieron ayer jueves presurosamente a publicar los resultados de la encuesta tampoco explicaron que mientras otras entidades federativas la corrupción registra costos de hasta 6 mil 400 pesos por persona, en Chihuahua el costo ronda los 800 pesos.

«No hay que irnos con la finta, Chihuahua es un Estado en el que estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera diferente y cuando uno analiza esta encuesta, y yo los invito a que ustedes la vean también a detalle, cuando uno analiza esta encuesta se da uno cuenta de que quien salió o intentó salir con toda prisa a decir que en Chihuahua teníamos este tipo de problemas, pues no leyó la encuesta y segundo, que lo hacen obviamente con un tinte absolutamente electoral y pretendiendo dañar la imagen no de de la gobernadora y no del Gobierno del Estado, sino de todos los chihuahuenses».

Agregó que los logros alcanzados recientemente por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua hablan de la lucha permanente, que no tiene que ver con una moda ni con una venganza de carácter personal, sino simplemente con el combate a la corrupción.