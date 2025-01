Emite Protección Civil alerta por fuertes vientos, tolvaneras y precipitaciones en el estado

– Durante las próximas horas se esperan ráfagas que podrían superar los 75 km/h en la entidad, además de lluvias aisladas en la zona noroeste

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva para la población ante las condiciones meteorológicas que se prevén para las próximas horas en la entidad, derivado del ingreso del sistema frontal número 25 y la masa de aire frío asociada, que generarían fuertes rachas de viento en diferentes municipios, así como posibles tolvaneras en tramos carreteros y precipitaciones.

Para este martes 28 se prevé un ambiente frío por la mañana y de templado a cálido por la tarde, con temperaturas mínimas de hasta -5°C en la Sierra Tarahumara, además de ráfagas de viento que alcanzarían los 75 km/h en gran parte del territorio estatal.

Mientras que para el miércoles 29, se esperan temperaturas máximas y mínimas de 21°C/8°C en Chihuahua y 12°C/3°C en Juárez, con probable presencia de lluvias aisladas en la región fronteriza. En municipios de la región noroeste y sur, se prevé que continúen los fuertes vientos durante el transcurso de la tarde noche.

Durante la madrugada del jueves 30 se pronostica descenso en las temperaturas mínimas que podrían alcanzar los -10°C, especialmente en la región serrana. En el municipio de Janos se esperan precipitaciones acompañadas de caída de aguanieve, particularmente en el tramo carretero conocido como Puerto San Luis.

La CEPC advirtió que las ráfagas de viento podrían generar tolvaneras que afectarían a la visibilidad en carreteras de Janos, Casas Grandes e Ignacio Zaragoza, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones para evitar incidentes:

• Evitar salir si no es necesario, y en caso de hacerlo, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se va a dirigir

• Asegurar láminas, techos, malla sombra, puertas, ventanas u objetos que no estén debidamente sujetos

• Verificar y reforzar las condiciones de bardas de la vivienda que se pudieran caer

• Tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado físico, así como evitar encender fogatas y no arrojar colillas de cigarro

• Al transitar en calles o avenidas, alejarse de cornisas, muros o árboles que pudieran desprenderse

• Conducir con precaución y encender las luces intermitentes en caso de presencia de tolvaneras; si es posible, aplazar el viaje

• Buscar una zona segura para estacionar mientras pasan los fuertes vientos