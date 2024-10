El tiempo nos dirá si la Gobernadora acertó o no; ella es su patrona: GPMorena por incorporación de Adriana Terrazas al Gobierno del Estado

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que será el tiempo el que dirá si la gobernadora Maru Campos tomó una decisión acertada o no con la designación de Adriana Terrazas como representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, además de reiterar que la incorporación de la exdiputada morenista no le causó sorpresa.

«El trabajo lo evaluará la Gobernadora, que será la patrona de la exdiputada Adriana Terrazas, entonces lo evaluará según los resultados que le dé. Es facultad de la Gobernadora hacer ese tipo de contrataciones, a mí no me sorprende, yo vi la coincidencia de la exdiputada Adriana Terrazas con el proyecto de la Gobernadora desde hace mucho tiempo, desde que fue diputada, entonces a mí no me causa ninguna sorpresa, incluso el apoyo que le dio a las propuestas torales de la Gobernadora aquí en el Congreso», declaró Estrada Sotelo.

Por lo que el líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado afirmó que «el tiempo nos dirá si la Gobernadora hizo una decisión acertada o no».

Respecto a si Adriana Terrazas coincidía más con las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI que con la bancada a la que ella pertenecía, Cuauhtémoc Estrada dijo que «las actas aquí en el Congreso nos demuestran que la exdiputada Adriana Terrazas, en su libertada de diputada, votó por las propuestas que hizo la Gobernadora y la fracción del PAN».