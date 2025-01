“El Derecho es para los derechos”, Marco Bonilla a los juzgadores

El edil capitalino Marco Bonilla envió un tajante mensaje a los juzgadores de Chihuahua, dijo que el Derecho es para los derechos, haciendo referencia que aquí el Ministerio Público debe sujetarse al “debido proceso”. Además que el trabajo importante que hace la DSPM no se puede exhibir ningún tipo de video porque esto afecta la investigación y aquella persona que se le acuse de un delito y esté detenido, puede salir libre.



”Es importante que todos seamos derechos y si usted no está satisfecho con eso, entonces le cito que el abogado que nos heredó el decano que todos los estudiantes de Derecho pronunciamos los cinco años que estudiamos, nos dejaron en cuarto lugar , porque tu deber es luchar siempre por el Derecho pero el día que se encuentren el Derecho con la justicia, debes luchar por la justicia. No dejen salir a aquellos humanos que no son derechos y respeten el trabajo de la autoridad, policial, Ministerial y por supuesto de nuestras fuerzas armadas.