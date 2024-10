Diputados de Morena piden solución mágica al transporte en Juárez, pero no critican falta de banquetas y luminarias

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró su petición para que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y autoridades federales se integran a las mesas de trabajo con la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana en el Congreso del Estado, a efecto de trabajar en el tema de movilidad.

Recordó que ayer miércoles asistió a una junta informativa con dicha Comisión en donde expuso los avances en la modernización del transporte público y expresó su disposición a realizar reuniones periódicas con las y los legisladores para dar seguimiento al tema.

«Lo que yo pediría es que ellos me den respuesta ahora a mí, como acordamos ayer, porque ellos pedían una Comisión bipartita, de seguimiento y tal, yo lo que les propuse es que sumáramos al Ayuntamiento de Ciudad Juárez para que nos digan cómo vamos a hacer, no solo para seguir avanzando en materia de transporte, que nos digan también cómo vamos a seguir avanzando en materia de movilidad, que ese concepto sí impacta de verdad a los ciudadanos».

De la Peña dijo que el tema de la movilidad no se trata solo del transporte público, sino de las condiciones de las calles, en materia de pavimentación, baquetas y alumbrado público.

«¿Dónde están los kilómetros y kilómetros de banquetas que no existen en Ciudad Juárez?, ¿porqué no le estamos pidiendo con esa misma vehemencia, con esa misma pasión, a la autoridad municipal o a la federal que hagan su trabajo?, ¿Dónde están las baquetas, dónde está el alumbrado público, dónde están las calles pavimentadas? La gente de Juárez se traslada a través de terrenos baldíos, aún en las principales avenidas de Ciudad Juárez hay largos tramos, de muchos metros, incluso kilómetros en donde no hay banquetas.

«De pronto, les entrega uno los datos de los avances y pretenden que yo les de una solución mágica, pero por el otro lado no critican con esa misma pasión, con ese mismo interés la inacción de otros niveles de gobierno. Yo les preguntaría cuáles de esos diputados han subido un exhorto para traer aquí al director o al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social para que nos explique porqué hace más de 40 años que no ha habido una intervención importante aquí en Chihuahua, tenemos un hospital que no han podido inaugurar varias veces en Ciudad Juárez, ¿y eso no les llama la atención a nuestros diputados? Y curiosamente todos los diputados de Morena son de Ciudad Juárez».