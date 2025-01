Diego, un niño de 11 años, cumplió su sueño de conocer a Maru y visitarla en Palacio de Gobierno

Diego, un niño de 11 años de edad, cumplió su sueño de conocer y visitar a la gobernadora Maru Campos, quien lo recibió en su despacho y desatacó que ese tipo de situaciones son las que la motivan para seguir trabajando por los chihuahuenses.

“Tuve el privilegio de conocer a Diego, un niño de 11 años con un sueño que me tocó el corazón: quería platicar conmigo y visitar el Palacio de Gobierno, además de conocer mi oficina.

Cuando me preguntan de dónde saco la fuerza para trabajar cada día por las y los chihuahuenses, no tengo que buscar muy lejos. Una imagen vale más que mil palabras, y este video refleja una de las razones más grandes que me inspiran.

Quiero agradecer de todo corazón a la familia de Diego por enviarme sus mensajes y por su insistencia llena de cariño. ¡Diego, nos vemos muy pronto! ¡Cuentas conmigo siempre!”, publicó la gobernadora Maru Campos.