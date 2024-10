Descarta Maru Campos incremento al agua potable en Juárez, seguirá inversión en infraestructura hídrica

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que no habrá un incremento a la tarifa del agua potable en Ciudad Juárez, descartando los supuestos rumores de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) pretende encarecer el servicio.

Destacó que, contrario a aumentar el costo del agua potable, es necesario continuar con la inversión en materia hídrica, recordando que en los 3 años de su gobierno se ha hecho una inversión histórica de 3 millones de pesos para la ciudad fronteriza.

«No es cierto, no sucede ni va a suceder. Ese es un planteamiento que se da a finales de noviembre, principios de diciembre por parte de la Junta Central a la Junta Municipal de Ciudad Juárez y bueno, esto no ha sucedido, ni va a suceder. Yo quiero decirle a todos los juarenses, de parte de la gobernadora, que pueden contar conmigo, que cuentan conmigo y que no va a haber este incremento de tarifa de agua porque sé que son tiempos difíciles y que lo que tenemos que hacer es al contrario, aumentar la inversión pública en Juárez en materia de infraestructura hidráulica como lo hemos hecho en los últimos años».