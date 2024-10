Descarta JMAS Chihuahua incremento a la tarifa de agua potable

Alan Falomir Sáenz, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) aseguró que no se tiene previsto el incremento a la tarifa del agua potable: «Nosotros no hemos planteado eso, no es algo que tengamos en la agenda. Nosotros seguimos trabajando para ser más eficientes».

Indicó que uno de los esfuerzos que se ha hecho para disponer de ingresos adicionales el programa de descuentos para usuarios con rezago con lo cual, el año pasado se regularizaron alrededor de 30 mil cuentas, lo que representó un ingreso cercano a los 85 millones de pesos que se destinaron a proyectos de infraestructura.

Asimismo, dijo que adicional al Presupuesto de Egresos, se retomará el programa de descuentos con miras a regularizar alrededor de 30 mil cuentas más y con ello, hacerse de recursos adicionales y dejar casi abatida la cartera de usuarios vencidos.