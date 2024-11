Debe Gobierno Federal resolver de inmediato al cierre de exportación de ganado en pie desde México hacia Estados Unidos: Congreso

La 68 Legislatura local solicitó a la Titular del Poder Ejecutivo Federal, resolver a la brevedad la situación referente al cierre de exportación de ganado en pie desde México hacia Estados Unidos; a la par de establecer un protocolo claro, transparente y viable para la importación de ganado hacia México, que garantice la sanidad del ganado y fomente el comercio legal, evitando regulaciones imposibles de cumplir que puedan derivar en prácticas de ilegalidad y beneficiar únicamente a intereses particulares.

El diputado Saúl Mireles Corral (PAN), señaló que “como representantes de Chihuahua, no podemos permanecer indiferentes ante esta situación; el llamado que hacemos desde este recinto legislativo no es solo un acto de exigencia, sino también de colaboración; estamos dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades federales para encontrar soluciones que permitan restablecer el flujo comercial de ganado en pie, garantizando que nuestras fronteras funcionen como un puente de oportunidades y no como una barrera para el desarrollo de nuestra gente”.

Con respecto al caso específico del cierre de la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos, dijo que resulta evidente que se requiere una acción inmediata y coordinada por parte del Gobierno Federal, en ejercicio de estas facultades.

Comentó que las disposiciones aplicadas deben ser claras, basadas en evidencia técnica y centradas en las regiones que realmente se ven afectadas por problemas sanitarios, sin imponer medidas generalizadas que perjudiquen a estados como Chihuahua, donde se cumplen estrictamente los estándares de sanidad animal y en donde ya se están tomando las medidas pertinentes en tiempo y forma para su prevención y control.

Ahora, la falta de atención oportuna a esta problemática no solo vulnera el desarrollo económico de nuestro estado, sino que también pone en entredicho la capacidad de la Federación para gestionar de manera eficiente y justa los conflictos comerciales y sanitarios en nuestras fronteras.

Por lo que es fundamental que el Ejecutivo Federal cumpla con su responsabilidad de proteger los intereses del país en el ámbito internacional, asegurando que nuestros productores puedan competir en igualdad de condiciones en mercados internacionales.