Daniela Álvarez se registra como candidata a la Presidencia del Comité Estatal del PAN

La mañana de este sábado en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, se llevó a cabo el registro de Daniela Álvarez Hernández como candidata a la presidencia del partido.

Cabe mencionar que previo a este registro se celebró la sesión solemne de la Comisión Especial de Procesos Electorales.



Para llevar a cabo este registro, la abanderada hizo entrega de 6 mil 600 firmas recabadas, lo cual la hace formalmente aspirante a la dirigencia del PAN Estatal en Chihuahua.

Tras este registro, una militante del PAN refrendó el apoyo a Daniela, comprometiendo tener un PAN más unido y con más fuerza.

”Hoy presenté aquí las firmas de los panistas, presentó 6,562 firmas de la militancia de Chihuahua, cosa que agradezco”.

Dijo que no busca la aventura de todo reto, busca concretar la refundación del PAN. “Debemos alejarnos de competir en canchas que no son nuestras. Con políticas que no creen en nosotros y nosotras. Hacer algo distinto al autoritarismo. Debemos evaluarnos como panistas, escuchar más a la militancia”.

Álvarez urgió a reconstruir el PAN porque debe ser un espacio en el que se escuchen entre militantes, además de que en el país ya se vive una catástrofe.



”Quiero ser la presidenta para que el esfuerzo que hemos hecho, continúe y tenga mejores frutos. Quiero recordarles que soy una mujer valiente, leal y me atrevo a decirlo. Al PAN no me le he rajado ni en las buenas ni en las malas”, expresó la aspirante.

Finalmente agregó que unirá al panismo en una nueva forma con causa y valores, va a escuchar a todos los militantes. Ofreció su fuerza y determinación para que los hipócritas arrebaten todo lo bueno que se ha construido en Chihuahua.

“Chihuahua seguirá siendo un estado azul, defendiendo la democracia para nuestras familias”.

Al término del discurso la presidenta de la Comisión solicitó a Álvarez Hernández llevar una contienda en orden.