Crédito de 75 mdp serán para construcción de la nueva comandancia Oriente y oficinas en polideportivo

El regidor presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación, Luis Villegas tras la aprobación de un crédito de 75 millones de pesos dejó claro que estos recursos serán utilizados para la construcción de la comandancia de policía zona Oriente y para la construcción de oficinas del Polideportivo Luis H. Álvarez a fin de que en el Deportivo Tricentenario ya solo quede como espacio de gimnasio.

El regidor panista dejó claro que no están haciendo un uso distinto del recurso dado que existe un decreto publicado por el Congreso del Estado en septiembre del año en curso para que se pudiera destinar la cantidad de 660 millones 390 mil pesos al Municipio de Chihuahua para destinarlos a obra pública u otros servicios necesarios para la ciudadanía.

Explicó el porqué harán la utilización del recurso. “La Federación nos bajó el recurso a 352 millones, esto es lo que no nos ha dado en cinco bolsas de participaciones y aportaciones a la entidad, entonces… yo quisiera saber qué nos espera para el 2025 cuando nos quedan debiendo todavía 60 millones de pesos correspondientes al mes de octubre del año en curso equivalente al 54% y nosotros tenemos que ver la manera de dar calidad de vida a los chihuahuenses”.

Recalcó que la federación “no hace a Chihuahua ningún favor”. Aseguró que el Municipio busca las vías para dar solución a lo que la Federación deja solo.

”Yo quisiera preguntar, si realmente señalan que estamos lejos de ser el Suiza como capital de Chihuahua, creo que también estamos lejísimos de tener un servicio de salud como Dinamarca que vienen prometiéndolo desde hace seis años y aún no veo que exista esta solución al problema de salud tan importante te para todos los chihuahuenses como para todos los mexicanos por lo que aquí la intención es que si no nos van a dar solución las vamos a buscar en las condiciones que sean y vamos a salir a las calles a seguir informando con obras, actos, hechos y soluciones pero de manera eficaz y no solamente hablando”.

Puntualizó que nada de esto es nuevo, ya que el alcalde Marco Bonilla había dado a conocer tales obras dentro de sus proyectos incluidos en el Coplademun donde explicó que los 570 millones de pesos iban a ser destinados a las tres obras insignias de los distribuidores viales (nueva gaza y construcción de dos nuevos puentes), construcción de la comandancia Oriente y oficinas del Polideportivo que forman parte de la tercera etapa de esta obra.



Villegas Escandón, ante las críticas de la oposición agregó que el 40% de lo que vive el Municipio es de los mismos ingresos que este genera ya que es Chihuahua quien ha tenido que darse solución a la falta de aportación por parte del Gobierno Federal.

”No vengan a decir que venimos a endeudar estamos cumpliendo con obras que necesita la gente. No me queda más que invitarlos a que hagan un análisis objetivo en el que hagan los señalamientos correctos y dejemos la desinformación de lado por qué no estamos en tiempo de generar ese tipo de controversias, necesitamos soluciones. Los invito a que se sumen a los proyectos que estamos generando dentro del Ayuntamiento porque todo es en pro de la ciudadanía chihuahuense”, concluyó.