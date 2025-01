Conoce tu adeudo y paga tu Predial con el 12% de descuento

El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a las y los chihuahuenses a conocer su adeudo Predial y aprovechar para pagarlo con el 12% de descuento en enero; además, se recuerda que se tiene de forma adicional módulos de impresión de estado de cuenta en las sucursales de tiendas Smart y Alsuper.

Estos módulos, se ponen solo el mes de enero para que la ciudadanía pueda imprimir de forma gratuita su estado de cuenta, con el cual pueden pagar en las mismas tiendas de Smart y Alsuper, así como en los establecimientos Oxxo o en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca.

También, si desean pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA, lo pueden hacer en las cajas receptoras de la Tesorería, cuyos puntos de pago al norte, centro y sur de la ciudad.

Quienes tengan dudas se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.

SI NO CUENTAN CON SU RECIBO DE PAGO, PUEDEN SOLICITAR IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA Y PAGAR EN:

SMART

Smart Nogales, Av. de las Industrias No. 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa, Quintas Carolinas, 31136

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Smart Arcos, 31137, Mina del Parral 17113, Villas del Real III Etapa

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Smart La Villita, Ave. Tecnológico # 8503, Tierra y Libertad, 31126

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Smart Sendero, avenida De las Industrias, Complejo Industrial Chihuahua 31136

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Smart Plaza del Sol, Periférico de la Juventud #3301, Puerta de Hierro, 31207

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Smart Saucito, avenida Francisco Villa 5701, El Saucito, 31110

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado.

Smart Fuentes Mares, boluevard Fuentes Mares 1000 Esquina Con Melchor Ocampo, 31050, Chihuahua

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Smart Capitán, boluevard Jose Fuentes Mares 1000, Santa Rosa, 31350

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

ALSUPER

Alsuper Leones, Periférico, Panamericana 31210

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Alsuper Vallarta, avenida Vallarta 5409, colonia Granjas

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Alsuper Independencia, boulevard Fuentes Mares #200, Santa Rosa.

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Alsuper Arboledas, Francisco Villa 4905 Desarrollo El Saucito, 31110

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

Alsuper El León, Carretera Aldama (a un lado de El León)

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado