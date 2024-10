Congreso del Estado hizo un llamado al alcalde de Camargo para que atienda al gremio del sindicato Fidel Velázquez

El Congreso del Estado exhortó al ayuntamiento de Camargo a que aperture el diálogo con el gremio del Sindicato Fidel Velázquez, con la finalidad de que se atiendan sus necesidades y se garantice el respeto total a sus derechos laborales y una justa renegociación.

La diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT), explicó en tribuna que, desde el pasado 3 de octubre, en la sesión de cabildo de dicho municipio, se expuso una solicitud acerca de un adelanto de 35 millones de pesos en participaciones, para la liquidación de los agremiados del mencionado sindicato, conformado por los empleados del ayuntamiento en mención.

Recordó que, el Sindicato está conformado actualmente por 116 empleados que realizan diversas actividades fundamentales para el municipio, como lo es la recolección de basura, limpia de calles, parques y jardines, entre otros.

Asimismo, puso en contexto, que en el municipio de Camargo se pretende acabar con los empleados sindicalizados, generando la incertidumbre en los trabajadores, desde que van a perder el ingreso que sostiene a sus familias, hasta perder la antigüedad y las prestaciones.

Sumado a lo anterior, el municipio pretende hacer una renegociación del contrato colectivo de trabajo con menores prestaciones a las que actualmente reciben, pues el presidente municipal argumenta que desde hace 15 años se veía venir.

“Hoy hacemos un llamado al ayuntamiento de Camargo, pues es evidente que no están dispuestos al diálogo, no están dispuestos a buscar alternativas ni a dar marcha atrás al despido de todo el personal sindicalizado, exigimos total respeto a las prestaciones laborales de todos y cada uno de los empleados, exigimos total transparencia en los procesos jurídicos, exigimos que no se afecten las prestaciones laborales dentro del Contrato Colectivo de Trabajo en la renegociación, exigimos que se busque la reincorporación de la mayor cantidad de personal, pues son quienes tienen la experiencia y conocimiento necesario para cumplir con los servicios a los que está obligado el ejecutivo municipal”, declaró la diputada.