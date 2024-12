«Con grilla barata quieren destruir lo que se ha venido construyendo en los últimos años en la ciudad»: Marco Bonilla a la oposición

Este medio día se dio a conocer que vecinos de la colonia Los Mezquites ubicada al sur de la ciudad, se les habían repartido volantes con información que decía que se suspendería la obra de pavimentación encabezada por el Gobierno Municipal. Al respecto, el alcalde Marco Bonilla respondió con hechos, entregó la pavimentación de la calle 7ª de calle Llano Grande a calle 16 de Septiembre, con 800 metros lineales, además de la calle 16 de Septiembre, entre calle Dinosaurio a calle 7ª, con 840 metros lineales, para beneficio de 25 mil chihuahuenses.

Con una inversión municipal de 23.5 millones de pesos, se realizaron excavaciones, retiro de material, compactaciones de terreno natural, tendido de material capa subrestante, tendido de material capa base hidráulica, re nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, construcción de guarniciones y banquetas, tendido de carpeta asfáltica y mortero asfaltico, y trabajos de señalamiento vertical y horizontal.

«Luego no me extraña, hay muchas veces, como lo he comentado con grilla barata quieren destruir lo que se ha venido construyendo en los últimos años en la ciudad de Chihuahua, aquí está el mejor ejemplo del trabajo y los resultados que en esta administración hemos tenido».

Bonilla Mendoza agregó que el enfoque que da a su Gobierno, en vez de estar contando mentiras, queriendo hacer de mentiras a verdades, se concentra en lo que le corresponde, dar resultados a los chihuahuenses como lo es esta calle que conecta con Carrizalillo. También conecta la 11 de febrero con la Venceremos acá en Vistas Cerro Grande que es una obra muy importante para el sur de la capital.

Finalmente, el presidente dijo que no le extraña que esas personas, con dolo y grilla quieran destruir lo que ya se ha construido y hagan este tipo de acciones, hoy y mañana. «¡Pero como siempre lo digo, jale mata grilla!».