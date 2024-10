Comparte IMPAS signos y síntomas para la detección oportuna de la diabetes

Al ser la salud uno de los pilares del Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, es que a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) comparte signos y síntomas que pueden indicar niveles de glucosa (azúcar) irregulares en la sangre.

Entre los signos y síntomas a los se debe estar alerta están:

● Visión borrosa

● Mareos

● Hambre constante

● Manos y/o pies temblorosos

● Sed constante

● Deshidratación

● Cambios de peso drástico

● Personalidad irritable

● Frecuencia al orinar

Ante esto, el IMPAS exhorta a la ciudadanía a estar al pendiente de estas señales y que evite los remedios caseros o automedicarse en casa. Por ello, pone a disposición de la ciudadanía los servicios de su clínica metabólica “Mi Familia en Balance”, los cuales incluyen servicios médicos como lo son la consulta de signos de presión arterial y glucosa, consulta médica, la consulta nutricional, rehabilitación cardiaca, así como área de aptitud física, consulta psicológica, y área de trabajo social.

Cabe destacar que estos servicios tienen el objetivo de trabajar de manera integral con los usuarios para que puedan adoptar hábitos y costumbres que, además de prevenir enfermedades cardiovasculares como la diabetes, les permitan llegar a una calidad de vida más sana.

La clínica se ubica en la avenida Independencia número 2013, en la Zona Centro de la ciudad, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las y los interesados podrán agendar su cita llamando al 072 en la extensión 5495 en un horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m, o bien, acudiendo directo a las instalaciones de la clínica.