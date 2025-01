Clausuró Gobernación Municipal 12 establecimientos en operativo realizado estos últimos días

El Gobierno Municipal, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que del 30 de diciembre al 5 de enero se realizaron 257 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 10 actas administrativas por falta de documentación diversa, así como 12 clausuras en total.

Los establecimientos clausurados al momento fueron:

Restaurante bar “Goat Bar”, por operar fuera de horario, extracción de bebidas y otros motivos.

Los establecimientos clausurados por actas no atendidas anteriormente:

Restaurante Fat Boys, Pizzeria las Pics, Sold Out, The Flow, Comercial Valen, Vinos y Licores Industrias, Extra Sosa Vera, Extra Ulloa, Gelos Market, Los Corralitos y Sugoi.

El Gobierno Municipal a través de esta supervisión de negocios y establecimientos de distintos giros en la capital, tiene como objetivo asegurar que operen de manera adecuada y promover el sano desarrollo de las actividades comerciales en beneficio de los consumidores.