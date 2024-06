Clausura Gobernación Estatal 23  establecimientos  en la última semana

La Secretaría General de Gobierno a través de la Sub Secretaría de Gobernación, durante la semana correspondiente del 10 al 16 de junio del 2024, llevó a cabo un total de 396 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, lo que tuvo como resultado un total de 23 clausuras y 5 suspensiones.

Las clausuras realizadas fueron las siguientes:

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Toledano” por falta de revalidación 2024 y distinta denominación de nombre (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Sepu” por falta de revalidación 2024 (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra San Quintín” por falta de licencia de uso de suelo y falta de revalidación 2024 (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Triangulo” por falta de licencia de uso de suelo y falta de revalidación 2024 (Chihuahua).

• Restaurante bar “Del Paseo Café” por falta de revalidación 2024 y placa de aforo (Chihuahua).

• Restaurante bar “Club Socia” por operar fuera de horario (Chihuahua).

• Restaurante con venta de cerveza y vinos y licores “Elite Padel” por violación de giro (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Rituri” por violación de giro (Bocoyna).

• Licorería “Chinarras” por acta no atendida (Aldama).

• Tienda de abrrotes “Modelorama 98” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Modelorama 166” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Six Aguirre” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Michel Six” por violación de giro (Juárez).

• Centro nocturno “Palmas Antro Bar” por operar fuera de horario (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Six Goyco” por operar fuera de horario (Juárez).

• Tienda de abarrotes “La pasadita (SIX) por violación de giro (Juárez).

• Restaurante bar “Malta Mexican Pub” por encontrarse menores de edad (Juárez).

• Terraza Blue Garden “por no contar con permiso para bebidas alcohólicas (Juárez).

• Restaurante bar “Wild Rooster” por encontrar menores de edad (Juárez).

• Centro nocturno “Evolution” por operar fuera de horario (Juárez).

• Restaurante bar “Amsterdam” por violación de giro, empleados consumiendo bebidas alcohólicas y falta de licencia de uso de suelo (Juárez).

• Cervecería y salón de juego “El Jal” por operar fuera de horario (Juárez).

• Establecimiento “Lupe Lupe” por operar fuera de horario y no contar con licencia de bebidas alcohólicas (Juárez).

Las suspensiones fueron las siguientes:

• Tienda de abarrotes “Carmona” por falta de revalidación 2024 (Urique).

• Hotel y restaurante “El Moche” por no contar con permiso para la venta de bebidas alcohólicas (Urique).

• Tienda de abarrotes “Aguilar” por no mostrar licencia al momento de la inspección (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Manantial” por no contar con revalidación 2024 (Juárez).

• Restaurante bar “El Canano” por no contar con revalidación 2024 (Juárez).

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en esta materia en todo el territorio estatal.