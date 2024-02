Clausura Gobernación Estatal 22 establecimientos durante la última semana

La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Gobernación continúa con los operativos de inspección y supervisión de establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Durante la semana correspondiente del 12 al 18 de febrero del año en curso se realizaron un total de 22 clausuras, 12 decomisos y 2 suspensiones.

La autoridad estatal informa que los establecimientos que fueron clausurados fueron los siguientes:

• Cantina “La Buena Amistad” por operar fuera de horario (Cd. Chihuahua).

• Restaurante Bar “New Sheridan” por no presentar permiso provisional vigente y promoción (Cd. Chihuahua).

• Restaurante Bar “Taquería 18” por riña al interior (Cd. Chihuahua).

• Quinta Zarco por falta de permiso (Cd. Chihuahua).

• Restaurante “Nox Soul Kitchen” por falta de licencia de alcoholes, falta de licencia de uso de suelo, falta de revalidación y falta de dictamen de aforo (Cd. Chihuahua).

• Restaurante con venta de cerveza y vinos y licores “Affogati” por permiso provisional vencido y promoción en venta de alcohol (Cd. Chihuahua).

• Cantina “Las Acacias” por falta de revalidaciones, bebidas caducas, sin placa de aforo ni licencia de uso de suelo (Cd. Chihuahua).

• Restaurante Bar “Rodeo West Bar (El Olvido) por permiso provisional vencido (Ojinaga).

• Tienda de Abarrotes “El Cero” se clausuraron refrigeradores por violación de giro (Cd. Juárez).

• Centro Nocturno “Super SIX D´Cierto N” por violación de giro (Cd. Juárez).

• Restaurante Bar “PEK2” por no atender acta en tiempo y momento (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Chavarria (Six)” por violación de giro (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Jazmín” se clausuraron refrigeradores por violación de giro (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Gaby´s” se clausuraron refrigeradores por violación de giro (Cd. Juárez).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Benavente (Circle K)” por doble denominación (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Six La Pasadita” por permiso provisional vencido (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Super Six Agua Prieta” por violación de giro (Cd. Juárez).

• El Potrero (Jardín Fronterizo) por hechos de sangre, no contar con licencia y no contar con personal de seguridad (Cd. Juárez).

• Salón de Baile “Cowboy Disco TQ (Enigma)” por operar fuera de horario (Cd. Juárez).

• Restaurante Bar “Cotorritos” por permiso provisional vencido (Cd. Juárez).

• Restaurante Bar “Asenzo” por permiso provisional vencido (Cd. Juárez).

• Centro Nocturno “Joker 1” por promoción de bebidas alcohólicas y extracción de bebidas alcohólicas (Cd. Juárez).

Los decomisos realizados fueron los siguientes:

• Licorería en tienda de autoservicio “City Club” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Cd. Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Conalep” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Cd. Chihuahua).

• Licorería “Chihuahua Pops” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Cd. Chihuahua).

• Restaurante “Nox Soul Kitchen” se decomisaron bebidas alcohólicas (Cd. Chihuahua).

• Licorería “Barril” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Cd. Chihuahua).

• Licorería “Vinos y Licores La Palma” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Cd. Chihuahua).

• Restaurante Bar “Taquería la No. 18” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Cd. Chihuahua).

• Cantina “Las Acacias” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Cd. Chihuahua).

• Licorería “Vinos y licores Ruly” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Coyame del Sotol)

• Licorería “Licores la Cabañita” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Ojinaga).

• Licorería “Drive Thru Express” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Ojinaga).

• Tienda de Abarrotes “Gaby´s” se decomisaron bebidas alcohólicas (Cd. Juárez).

Respecto a las suspensiones, fueron las siguientes:

• Licorería “Vinos y licores Ruly” por acta pendiente por atender y producto caduco (Coyame del Sotol).

• Deposito al menudeo “El Vaquero” por acta no atendida (Ojinaga).

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reitera el compromiso de hacer cumplir el marco legal en la materia e invita a los propietarios de establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas a que cumplan con el mismo.