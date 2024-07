Chihuahua sin incremento de casos COVID-19, descarta Salud estado de alerta

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza descartó que exista un incremento de casos de COVID-19 en la entidad, por lo que no hay una situación de alerta, ni se contempla la posibilidad de retomar medidas como el uso obligatorio del cubrebocas.

Detalló que en lo que va del año se han registrado únicamente dos defunciones por dicha enfermedad, sin tener una saturación de pacientes en los hospitales a cargo del Estado o particulares.

Gilberto Baeza recordó que el COVID-19 dejó de ser considerada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pasó a ser una enfermedad endémica que de manera natural, podría presentar un aumento de casos en temporadas vacacionales o durante el invierno.

Asimismo, dijo que si bien, no se tiene previsto regresar a la obligatoriedad del cubrebocas, se trata de una medida preventiva no solo para el COVID-19, sino para diversas enfermedades y es decisión de la población el utilizarlo o no, así como el seguimiento de las medidas preventivas.