CCV pide operativo especial «anti arrancones»; La Junta y carretera a Juárez focos rojos

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) Joan Sarroca Rey dio a conocer un llamado a Vialidad con el fin de reforzar la seguridad Vial para evitar «arrancones» en la ciudad, la colonia La Junta y salida a Juárez principales focos rojos.

En este sentido expuso que el hecho lamentable en el que un joven perdió la vida ayer por la noche en el túnel de la avenida Independencia por una carrera clandestina, el líder del CCV destacó que estos hechos deben prevenirse por parte de la ciudadanía, consiente de la peligrosidad.

«Es muy lamentable este hecho y más por estas carreras que se realizan clandestinamente y pedirle a la ciudadanía que no participe en ellas, hay lugares adecuados como los cuartos de milla y pistas especiales, que no se expongan y no expongan a terceros», comentó.

En este sentido destacó que una ruta que ha sido denunciada de «arrancones» es la avenida de las Industrias justo atrás del Centro de Convenciones y vías del tren, por lo cual considera necesario intervenir lo más pronto posible.

Destaca que las vialidades principales por la madrugada son tomadas para realizar estas actividades ilegales y que producen fatales accidentes.