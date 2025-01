Califica Coparmex primeros 100 días de Sheinbaum; poca polarización y cambio en seguridad

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que ellos primero dias de Claudia Sheinbaum presentan un avance a comparación del sexenio pasado donde asegura había mayor polarización a temas políticos y una mala coordinación en seguridad.

«Yo creo que han sido los primeros días prudentes en el tema político se ha distinguido mucho en el tema de polarización en comparación con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) yo creo que habría que reconocerle a Claudia Sheinbaum que llega con una actitud no tan polarizante y digo no tan… por que si ha tenido en el tema, hay una prudencia en el manejo macroeconómico sin embargo, pareciera que habrá una política financiera prudente pero realmente no alcanza en solucionar los problemas que tiene el país”, comentó.



El líder patronal destacó que están inconformes en la manera en que se presentó el presupuesto de egresos de la federation ante la grave crisis económica que se tiene ante una pésima administración de AMLO.



”En el tema de seguridad si vemos un cambio, vemos de alguna manera el hacer una estrategia de seguridad cuando durante el sexenio anterior hubo una nula acción contra el crimen organizado, pero sigue habiendo algunos elementos que se tienen que trabajar ya que preocupa el no ver una política pública que impulse el crecimiento y productividad de las empresas”, comentó.



Reitera que hay una mejora a comparación del sexenio anterior, sin embargo, se tiene que trabajar en ello por parte de la nueva administración.