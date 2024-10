Brindará Policía Municipal seguridad a fieles que acuden a capilla de San Judas Tadeo

–Como cada año, la dependencia mantiene vigilancia presencial y virtual, para garantizar la integridad de fieles al santo

Para seguridad de cientos de personas que desde el pasado fin de semana iniciaron las peregrinaciones hacia el templo de San Judas Tadeo, ubicado en la carretera a Delicias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), informa que mantendrá vigilancia diaria, para atender de inmediato cualquier emergencia que pudiera presentarse.

El próximo lunes 28 de octubre se celebra oficialmente al santo en mención y desde días antes empezaron a realizar las primeras peregrinaciones pedestres o en automóviles que parten desde Puerta de Chihuahua hasta el poblado de Santo Tomás, donde se encuentra la iglesia.

La Dirección de Seguridad Pública monta como cada año un operativo especial con policías y bomberos que realizan rondines a lo largo del trayecto que siguen los caminantes y en el mismo templo, donde se reúnen cientos de personas y que en algunos casos sufren de deshidratación, cansancio, presión alta, entre otros padecimientos, que requieren ser atendidos por los elementos paramédicos.

La dependencia policial anunció que en esta ocasión habrá una docena de agentes preventivos y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizando vigilancia con vehículos, drones, remolques con cámara y caballos, con el fin de actuar de manera oportuna ante cualquier incidente.

También pidió a la comunidad seguir las recomendaciones que a continuación se enlistan, las cuales les ayudarán a regresar con bien a casa:

• Lleva suficiente agua

• Utiliza sombrilla, cachucha o sombrero

• No descuides ni pierdas de vista a las niñas y niños

• No dejes que los menores de edad vayan solos a comprar alimentos

• Evita ocasionar molestias a terceros

• No consumas bebidas alcohólicas

• Ante situaciones de emergencia, reporta de inmediato al 9-1-1 o a los policías que se encuentran en el lugar