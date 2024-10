Apoya Maru a 144 Estancias Infantiles en Juárez, celebramos proyecto de Sheinbaum: Rafa Loera

Rafael Loera Talamantes, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común celebró el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la creación del Sistema Nacional de Cuidados que iniciaría con la creación de 12 guarderías en Ciudad Juárez.

«Celebramos la disposición o ahora el nuevo programa que anuncia el Gobierno Federal respecto a Estancias Infantiles, al parecer quieren empezar con 12, todavía estamos a la espera de conocer los detalles o la operación que harían, pero celebrar que volteen uno de los programas insignias que la gobernadora ha tenido desde que llegó a la administración, incluso desde era presidenta municipal».

Asimismo, destacó que a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) se han instalado 144 Estancias Infantiles en Ciudad Juárez que benefician a 7 mil 200 menores de edad y que, tan solo en el último mes, se otorgaron 3 mil 600 becas en 88 Estancias de la ciudad fronteriza.

Recordó el Gobierno del Estado otorga apoyos de mil 200 pesos mensuales a las y los usuarios de las Estancias Infantiles, 2 mil pesos para personas con alguna discapacidad y 2 mil 200 pesos para casos en situación de pobreza, previo estudio socioeconómico.

En este sentido, se dijo convencido de que las Estancias Infantiles han dado buenos resultados y por ello, la necesidades de que se pueda replicar dicho proyecto a nivel nacional.

Fue ayer lunes cuando la presidenta de la República habló del «Sistema Nacional de Cuidados» indicando que «un sistema de cuidados lo que busca es que el Estado pues pase también a generar las condiciones para que las mujeres podamos tener igualdad de condiciones, si así lo deseamos, porque también hay quien dice: ‘Ahora van a obligar a que…’ No, no, no, es voluntario obviamente. Si una mujer tiene la necesidad o el deseo de salir a trabajar, aunque tenga hijos pequeños, pues que tenga la posibilidad de dejarlos en algún lugar bien cuidados en una escuela. Este es un proceso porque requiere recursos, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Entonces, lo que nos planteamos es que podamos atender, en particular en el inicio a dos poblaciones: Una es la población de mujeres que han trabajado en la maquila, en particular en Ciudad Juárez, porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez por lo que se llamó en su momento ‘las muertas de Juárez’, y esta vivencia que tuvieron las mujeres en Juárez, pues en realidad por la sola condición de ser mujeres».

