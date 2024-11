Ana Lucía Baduy renuncia a Movimiento Ciudadano y se va a Morena

Ana Lucía Baduy confirmó su salida de Movimiento Ciudadano para pasar a las filas de Morena, al afirmar que quedarse en MC “sería la más grande incongruencia que podría cometer”.

“Quedarme en Movimiento Ciudadano sería quizá, la más grande incongruencia que podría cometer.

Las causas por las que participo en política no las encuentro más en ese lugar y la principal, menos: la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres.

Sería injusto decir que todo fue malo; me quedo con grandes amigas, aliadas y amigos de todo el país, experiencias y una gran lección: nunca hacer nada que yo no quiera, nada en lo que yo no crea”, publicó el viernes en X.

Además, este fin de semana participó en un evento con la senadora morenista Andrea Chávez.

Hacer política defendiendo valores y causas, enfrentando poderes fácticos y combatiendo a las viejas formas del pasado, siempre es un deporte extremo, pero para las mujeres se complica aún más, especialmente en los pocos estados donde aún gobierna la oposición. Fue maravilloso… pic.twitter.com/13DI2f4ZeM — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) November 25, 2024

Baduy ha sido candidata a diputada por MC y es la actual pareja de Miguel Riggs, regidor de Morena que fue diputado federal del PAN y excandidato de MC a la alcaldía de Chihuahua capital.