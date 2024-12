Alerta IMSS Chihuahua sobre riesgo de intoxicación por monóxido de carbono

• Síntomas: dolor de cabeza y pecho, dificultad para respirar, mareo, vómito, somnolencia, confusión, taquicardia, convulsiones y pérdida del conocimiento hasta estado de coma.

• Ocasiona daños severos en pulmones, corazón y cerebro; niños, embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades cardiacas y pulmonares tienen mayor riesgo.

Ante las bajas temperaturas registradas en esta temporada, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, a través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, exhorta a la población a tener cuidado con el uso de anafres, estufas y calefactores dentro de las viviendas, ya que pueden ocasionar intoxicaciones por monóxido de carbono.

La coordinadora de Prevención a la Salud, doctora Brenda Ramírez Vega, explicó que se trata de un gas tóxico que no tiene color ni olor, por lo que es sumamente peligroso ya que las personas difícilmente se percatan de que lo están inhalando.

Detalló que cuando alguien está expuesto a este gas, este comienza a reemplazar el oxígeno en la sangre, lo que rápidamente produce intoxicación, dificultad para respirar, dolor de cabeza y pecho, mareo, vómito, somnolencia, confusión, debilidad muscular, desmayo, latidos acelerados del corazón y convulsiones hasta caer en estado de coma, e incluso provocar la muerte.

El monóxido de carbono ocasiona afectaciones severas en pulmones, corazón y cerebro, siendo los niños, embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades cardiacas y pulmonares los que se encuentran en mayor riesgo.

La recomendación, añadió la especialista del IMSS en la entidad, es no usar anafres, estufas y calentones para mitigar las bajas temperaturas; no obstante, dijo que “si se utilizan, es importante mantener buena ventilación con ventanas o puertas entreabierta al exterior mínimo 15 centímetros, con la finalidad de evitar que estos gases se concentren dentro de las viviendas; y no dormir cuando se estén empleando, ya que requieren constante supervisión. Por lo que antes de dormir es necesario apagar braseros y calentones”.

La doctora Ramírez Vega recomendó que, en caso de que una persona resulte intoxicada, es necesario llevarla inmediatamente a un lugar donde pueda respirar aire fresco y que reciba atención médica lo antes posible.

Advirtió que la recuperación para los que sobreviven a este tipo de exposición es lenta y el riesgo de presentar daño cerebral permanente es muy alto, incluso días después del incidente pueden reaparecer síntomas de deterioro de la capacidad mental.

El Seguro Social exhorta a sus derechohabientes a acudir lo antes posible a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) en caso de intoxicación; y si los síntomas son graves al servicio de Urgencias de un hospital para recibir atención médica oportuna; y antes de volver a la vivienda, hacerla revisar por un profesional para corregir desperfectos que pudieran ocasionar más problemas.

— o0o —