Adrián LeBarón responde a Luisa Alcalde; “¿Cuándo le robé un peso?, vaya y denuncie”, dice

El activista Adrián LeBarón cuestionó un video que publicó esta mañana Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, donde compartía un extracto del discurso que dio ayer en Sinaloa criticando la creación de un nuevo partido por parte del Frente Cívivo usando varias imágenes, entre las que aparecía el norteño, grabación que posteriormente fue eliminada de la cuenta de X de la morenista en cuanto el activista respondió.

La presidenta de Morena, @LuisaAlcalde usa mi imagen en una publicación diciendo que "somos los mismos de siempre" y que "saqueamos al país" Esto por asistir a una reunión de personas que respeto y que me han apoyado, lo cual valoro enormemente. No entiendo su enojo ¿Pues qué… https://t.co/LtTndQdlox — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 25, 2024

En redes sociales, LeBarón escribió un mensaje dirigido a la presidenta de Morena, señalando que su imagen era utilizada como parte de los señalamientos políticos emitidos desde el partido del gobierno, y haciendo alusión a algunas frases que Alcalde expresó en el video, el activista pidió que se dejara de dividir al país.

«La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, usa mi imagen en una publicación diciendo que ‘somos los mismos de siempre’ y que ‘saqueamos al país’. Esto por asistir a una reunión de personas que respeto y que me han apoyado, lo cual valoro enormemente. No entiendo su enojo ¿Pues qué le hice? Con todo respeto, ¿cuándo le robé un peso?, vaya y denúncieme como yo lo he hecho ante las injusticias que veo en el país», dijo el activista

El familiar de las víctimas de la masacre de Bavispe afirmó que entre sus actividades se ha encargado de apoyar causas sociales y exigir justicia por el asesinato de su familia, ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en el municipio sonorense, en los límites de Chihuahua.

«¿Cartucho quemado? Los únicos que conozco son los que dejaron los sicarios que acribillaron a mi hija y nietos, y que siempre los recuerdo porque sueño que un día jamas una famila vuelva a estar en peligro o que muera en un camino terregoso intentando defender a los niños», comentó.

«No entiendo su enojo, si todos somos un sólo país, ya que se terminen las divisiones; lo que le duele a usted, también nos duele a todos, vamos a hermanarnos, y así saldremos adelante. México quiere mensajes de paz. Que Dios la bendiga e ilumine sus decisiones y dichos», reiteró el activista.

En su video, Alcalde decía que se habían reunido «los mismos de siempre», en alusión al encuentro del Frente Cívico: «Los mismos que hoy no tienen autoridad moral frente al pueblo de México, que no tienen la confianza porque durante años saquearon a nuestra patria, y a costillas del pueblo se hicieron multimillonarios».

Y fue en medio de esta denostación que apareció la imagen de LeBarón en el encuentro del Frente Cívico, ya que se trataba de un video editado con fines propagandísticos.

Junto con su mensaje, LeBarón había compartido desde la cuenta de Alcalde el video que señalaba, sin embargo, fue eliminado y de la red social de la líder de Morena y ahora aparece el mismo video, pero ahora sólo se ve a militantes de su partido y a ella dando el discurso en Sinaloa el pasado domingo.