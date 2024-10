Acusación de Brenda Ríos vs el alcalde Bonilla ya es personal, el Congreso no es el escenario para ello, hay temas urgentes que legislar: GPPRI

Ante la polémica que se ha desatado por las acusaciones de la diputada morenista Brenda Ríos en contra del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, llamó a no utilizar el Congreso del Estado para golpetear de manera política o para asuntos personales.

«El tema que trae la diputada Brenda Ríos es respetable, sus argumentos, pero el Congreso del Estado no es competente para esas cuestiones, si ella tiene algún problema o alguna información, lo más viable es que ponga su denuncia ante las instancias correspondientes», declaró Medina Aguirre.

El líder de la bancada priista añadió que «en el Congreso tenemos temas realmente importantes que tenemos que legislar de todo el estado, por lo que siento que no es la vía»

«Ya es una tema personal por parte de la diputada Brenda Ríos, esperemos y todo se aclare, pero el Congreso del Estado no es el escenario para poner esas acusaciones, así que no nos engancharemos, no lo veo viable», afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Y es que la diputada local de Morena, Brenda Ríos, ha insistido en acusar al Gobierno Municipal de formar parte de un presunto «cártel inmobiliario», lo que ha provocado confrontaciones políticas, por lo que el líder de la bancada priista llamó a legislar en beneficio de los chihuahuenses y no utilizar la tribuna del Legislativo para golpeteos políticos.