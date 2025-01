A mi no me manda la gobernadora: Andrea Chávez 

Luego de que la gobernadora María Eugenia campos Galván diera a conocer su llamado de dar resultados antes de ser aspirantes a las elecciones del 2027, la senadora Andrea Chávez señaló que a ella no la manda la mandataria estatal.

“Pues miren a mi no me manda la gobernadora, ni el secretario general de gobierno a mi me mandan los 861 mil chihuahuenses que votaron por mi, y a ellos es a quienes les voy a dar resultados”, comentó.

Asegura que seguirá trabajando en lo que le corresponda como senadora, asimismo destaca que se apegaría a lo que su partido decida.

Cabe destacar que hace unos días la mandataria dio a conocer un llamado a los funcionarios estatales en que aquel que busque participar en las elecciones del 2027 tendrá que presentar primero resultados a los ciudadanos.