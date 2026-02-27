Llama CCV a clubes de automoviles evitar arrancones en estacionamientos comerciales

Luis Carlos Bustamante, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) lanzó un llamado a los ciudadanos y clubes de automóviles a ser más cuidadosos y evitar arrancones en plazas comerciales, esto debido al peligro que representa en diversos puntos de la ciudad.

“La cuestión de los clubes de automóviles que de alguna manera son responsable y comparten el gusto por los vehículos es súper valido y hacerlo con responsabilidad y si detectamos prácticas no adecuadas como arrancones hay que llamar a la autoridad correspondiente”, comentó.

En este sentido el líder del CCV destacó que es necesario dar aviso a las autoridades con el fin de evitar “arrancones”, señaló que aun cuando se presenten estos hechos en zonas privadas, la autoridad puede entrar para poner orden.

Asegura que por el momento no se han presentado accidentes en estos eventos, pero es cuestión de mantener el orden y saber que la velocidad no es un juego.

Las plazas comerciales con estacionamientos amplios suelen ser un punto de reunión para realizar este tipo de acciones que reitera no deben de realizarse por el peligro de un accidente fatal.