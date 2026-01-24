Leve caída de granizo se registra en el surponiente de Ciudad Juárez

La tarde de este sábado se presentó una caída leve de granizo en el sector surponiente de Ciudad Juárez, como resultado de las condiciones climatológicas registradas en la región.

De acuerdo con reportes preliminares, el fenómeno fue de corta duración y no se reportaron afectaciones mayores ni personas lesionadas. En algunas zonas, el granizo estuvo acompañado de lluvia ligera, lo que generó pavimento resbaladizo.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular, así como a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales ante posibles cambios en el clima.