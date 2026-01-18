Legisladores del PRI exigen cumplir compromiso de sustitución del Hospital del ISSSTE en Ciudad Juárez

Las y los legisladores federales Graciela Ortiz González, Paloma Domínguez Ugarte, Alejandro Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega y Noel Chávez Velázquez exigieron al Gobierno Federal cumplir el compromiso asumido el 26 de septiembre de 2025 en Ciudad Juárez, Chihuahua, para sustituir el hospital general “Presidente Lázaro Cárdenas” del ISSSTE.

A través de un Punto de Acuerdo, solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Salud y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) destinar los recursos necesarios para iniciar su construcción.

Los congresistas subrayaron que la sustitución del hospital no es un lujo ni un favor político, sino una necesidad impostergable para garantizar el derecho constitucional a la salud de miles de trabajadores del Estado y sus familias en la frontera norte.

Advirtieron que el déficit en infraestructura hospitalaria en Chihuahua se ha profundizado y que la ausencia de una partida para la sustitución del hospital en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 evidencia la falta de priorización hacia una de las regiones más estratégicas del país, tanto por su ubicación fronteriza como por su crecimiento demográfico y laboral.

Recordaron que el nosocomio, inaugurado el 13 de noviembre de 1970, atiende desde hace más de cinco décadas a miles de derechohabientes, pero hoy enfrenta deterioro estructural, equipo obsoleto y sobrecarga de atención médica, lo que pone en riesgo la calidad y oportunidad de los servicios. La demanda creciente ha superado con creces su capacidad instalada, sin ampliaciones significativas desde su creación.

“Esta situación exige con urgencia la sustitución del inmueble y la modernización de los servicios de salud del ISSSTE en la frontera norte. El compromiso presidencial fue recibido con esperanza en Chihuahua, pues representa una demanda histórica para fortalecer la infraestructura de salud en la región”, señalaron.

Finalmente, los legisladores del PRI por el estado de Chihuahua enfatizaron que el hospital “Presidente Lázaro Cárdenas”, con más de 55 años de antigüedad, constituye un caso emblemático de la urgencia de renovación hospitalaria.