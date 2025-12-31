Las bodas de los famosos que marcaron el 2025

Entre celebraciones de ensueño y enlaces discretos, 2025 se convirtió en el escenario perfecto para que varias parejas sellaran su historia de amor.

El 2025 fue un año lleno de amor, ilusión y nuevos comienzos, especialmente para las parejas que decidieron dar uno de los pasos más importantes de sus vidas: el matrimonio. A lo largo de los últimos 12 meses, diversas celebridades sorprendieron al público al unir sus vidas, ya fuera con fastuosas celebraciones repletas de estrellas o con ceremonias íntimas rodeadas únicamente de sus seres queridos.

Entre los enlaces que más llamaron la atención se encuentran el de Selena Gomez y Benny Blanco, quienes sellaron su historia de amor en medio de gran expectativa mediática, así como el de Lauren Sánchez-Bezos y Jeff Bezos, cuya boda destacó por su exclusividad y elegancia.

Otras parejas que emocionaron al público fueron Stella Banderas y Alex Gruszynski, Ale Capetillo y Nader Shoueiry, así como Martha Higareda y Lewis Howes, quienes compartieron con sus seguidores algunos detalles de sus ceremonias, dejando ver el lado más personal y emotivo de estos enlaces.

Las bodas de los famosos este 2025

Cada una de estas bodas reflejó estilos distintos, pero todas tuvieron algo en común: celebrar el amor y el compromiso. Sin duda, el 2025 quedará marcado como un año especial para varias figuras del espectáculo que decidieron comenzar una nueva etapa de vida juntos.

Stella Banderas y Alex Gruszynski

Stella Banderas contrajo matrimonio con su novio de toda la vida Alex Gruszynski el pasado 18 de octubre en una ceremonia privada celebrada en el monasterio de La Abadía de Retuerta LeDomaine, en Valladolid, España. El enlace reunió a cerca de 200 invitados, entre ellos su papá, Antonio Banderas, su mamá, Melanie Griffith, su hermana Dakota Johnson, su abuela Tippi Hedren, así como Malia y Sasha Obama, hijas del expresidente Barack Obama.

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se casaron el pasado 18 de octubre en Valladolid. (Instagram)

Selena Gomez y Benny Blanco

La cantante y el productor musical celebraron su boda el 27 de septiembre en Sea Crest Nursery, una propiedad privada al norte de Santa Bárbara, California. Selena Gomez lució tres vestidos diseñados por Ralph Lauren. Al enlace asistieron numerosas celebridades, entre ellas Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne, SZA, Eric André y Finneas, mientras que Mark Ronson fue el DJ de la fiesta.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

Lauren Sánchez-Bezos y Jeff Bezos

Considerada la boda del siglo, la unión de Lauren Sánchez-Bezos y Jeff Bezos se celebró el 27 de junio de 2025 en Venecia, Italia, con una lujosa fiesta que se extendió por varios días. La exconductora usó un vestido de novia diseñado por Dolce & Gabbana, mientras que entre los invitados destacaron Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom y algunos miembros de la familia Kardashian Jenner.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez. (via Instagram (@laurensanchezbezos))

Ale Capetillo y Nader Shoueiry

Ale Capetillo y Nader Shoueiry contrajeron matrimonio por lo civil el 11 de abril en una íntima ceremonia celebrada en Madrid. Poco más de un mes después, el 24 de mayo, la pareja celebró su boda religiosa en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, México.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry (Instagram)

Martha Higareda y Lewis Howes

La actriz mexicana y el conferencista estadounidense se casaron el 8 de febrero en una ceremonia en el lujoso hotel Fairmont Mayakoba, en la Riviera Maya. Todos los detalles de la boda rindieron homenaje a las raíces de la intérprete, quien lució un vestido blanco de María Farbinni

Marta Higareda en su boda con Lewis Howes (Instagram)

Kim Cattrall y Russell Thomas

La actriz Kim Cattrall , recordada por su icónico papel de Samantha Jones en Sex and the City, contrajo matrimonio con su pareja, el ingeniero de sonido británico Russell Thomas, en una ceremonia íntima celebrada en Londres. El enlace se celebró el 4 de diciembre en el Ayuntamiento de Chelsea y contó con la presencia de 12 invitados. Para la ocasión, la novia, de 69 años, eligió un elegante traje Dior diseñado por Patricia Field, que complementó con guantes de Cornelia James y un sofisticado sombrero de Philip Treacy.

Kim Cattrall y Russell Thomas se casaron el 4 de diciembre en Londres. (Instagram)

Demi Lovato y Jordan Lutes

La pareja contrajo matrimonio el 25 de mayo en una romántica ceremonia celebrada en la finca Bellosguardo, en Santa Bárbara, California frente a 135 invitados, entre familiares y amigos. Para su gran día, Lovato lució varios vestidos, incluidos dos diseños de Vivienne Westwood, mientras que para la cena de ensayo eligió una creación de Monique Lhuillier.

Demi Lovato y Jordan Lutes (Instagram)

Kristen Stewart y Dylan Meyer

La actriz contrajo matrimonio con la guionista el 20 de abril, luego de seis años de relación y cuatro de compromiso. La pareja selló su amor en una boda sencilla e íntima, celebrada en el restaurante mexicano Casita del Campo, ubicado en el barrio de Silver Lake, en Los Ángeles. La ceremonia tuvo lugar en el comedor al aire libre, donde la pareja intercambió votos bajo una sombrilla. Tanto Kristen como Dylan optaron por atuendos informales, acordes con el ambiente relajado de la celebración.

Kristen Stewart y su novia Dylan Meyer (Instagram)

Mane de la Parra y Ligia Uriarte

Mane de la Parra y Ligia Uriarte sellaron su historia de amor tras un año de compromiso. La pareja contrajo matrimonio por lo civil el 14 de agosto y, dos días después, celebró su boda religiosa con una elegante ceremonia en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, en Durango.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte se casaron en la Catedral de Durango (Instagram)

Eve Jobs y Harry Charles

La hija de Steve Jobs contrajo matrimonio con el jinete olímpico en una boda privada. De acuerdo con reportes, la celebración concluyó el 26 de julio tras tres días de festejos en la región de los Cotswolds. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles, en Great Tew, donde Eve lució un elegante vestido de Givenchy, mientras que Harry optó por un esmoquin clásico. Días después, los recién casados compartieron la primera imagen oficial del enlace.

Eve Jobs y Harry Charles (Instagram)

Paty Cantú y Christian Vázquez

La cantante Paty Cantú y el actor Christian Vázquez se dieron el “sí” en una lujosa celebración realizada en un hotel de Punta de Mita, Riviera de Nayarit, la noche del 29 de noviembre de 2025. La intérprete de “Afortunadamente no eres” tú sorprendió con tres vestidos de novia: dos en blanco, de corte clásico y elegante, y uno verde que marcó tendencia por su originalidad.