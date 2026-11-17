Ante los “choques” internos en Morena porque algunos liderazgos no fueron invitados al evento que encabezaron el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar y la dirigente nacional Ariadna Montiel, la presidenta del Congreso y diputada local del PAN, Joss Vega, señaló que “la ropa sucia se lava en casa”.

“La verdad es que los temas de Morena son de Morena, que ellos hagan lo que les corresponde. Ellos son muy buenos para criticar este otro lado con Acción Nacional, pero bueno, primero la ropa sucia se lava en casa, que hagan lo de ellos y luego ya que se dediquen a lo demás. Yo solo puedo decir, como militante de Acción Nacional, aquí estamos trabajando en lo nuestro, dando los mejores resultados y la mejor propuesta”, expresó Vega Vargas.

Al cuestionarle si esa división en Morena beneficia a Marco Bonilla, eventual candidato del PAN a la gubernatura, la diputada Joss Vega señaló que “no quiero hablar si beneficia o no beneficia, yo creo que hoy nuestro coordinador de la Patria, la Familia y la Libertad tendrá que hacer lo propio y no puede estar esperando si existe o no existe un voto cruzado, él tendrá que hacer el trabajo, y por supuesto, respaldado por todos los ciudadanos”.