La persona agresora será quien se separe de su lugar de residencia en lugar de los hijos: Congreso

El Congreso del Estado, al aprobar una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fortaleció las medidas de protección en casos de riesgo o violencia, priorizando la separación de la persona agresora del lugar de residencia antes de la separación de niñas, niños o adolescentes de su entorno familiar, en apego al principio del interés superior de la niñez.

En ese sentido, la diputada Carla Rivas Martínez, en representación de la Comisión de Feminicidios, dio a conocer que 6 de cada 10 niñas o niños de entre 1 y 14 años, han experimentado alguna medida disciplinaria violenta en sus hogares, según datos de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) de 2015.

Asimismo, dijo que según datos expuestos por sus iniciadores: “En Chihuahua según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 2020, había un total de 1 millón 8 mil 620 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 29 % de la población de esa entidad.

“La violencia familiar, es un delito que puede tener múltiples receptores, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021, hubo una incidencia del ilícito de 12 mil 968 casos en la entidad. Y durante el año 2025, se reportaron 14,050”, reveló.

Aunado a lo anterior, explicó, el Observatorio Ciudadano de FICOSEC, estableció que el 56.4% de las niñas y niños en la entidad habían sufrido de violencia psicológica alguna vez en su vida por parte de su padre o madre, mientras que el 43.6% aseguró haber padecido de violencia física.

Tan solo en el municipio de Chihuahua, de julio a septiembre de 2021, se tuvo noticia por parte de la Fiscalía General del Estado de un total de 89 casos de abuso sexual contra menores de edad y de 47 casos de violación, señaló

En base a todo lo anterior es que se reforman los artículos 158, primer párrafo, la fracción IX; 160; 173; 174; y 175, y se adiciona al artículo 158, primer párrafo, la fracción X, y el párrafo tercero; 173, segundo párrafo; de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua.

La propuesta fue presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.