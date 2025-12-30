Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en Londres en el estreno del musical de ‘Paddington’

La expareja conformada por Katy Perry y Orlando Bloom asistió al estreno del nuevo musical de Paddington y fue captada compartiendo un ambiente cordial con el elenco.

La ruptura entre Katy Perry y Orlando Bloom , confirmada en julio de 2025, sacudió al mundo del espectáculo. Tras casi una década juntos, la cantante y el actor, considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood, decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a una historia que comenzó en 2016 y que estuvo marcada por una fuerte conexión personal y profesional.

Aunque se comprometieron en 2019, la pareja nunca llegó al altar. Sin embargo, su separación se ha dado en términos cordiales y con un objetivo claro en común: el bienestar de su hija, Daisy Dove Bloom, de cinco años. Ambos han dejado claro que mantienen una relación basada en el respeto y la comunicación para garantizar que la pequeña crezca en un entorno estable y lleno de amor.

Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en Londres

Desde su sonada separación, la vida sentimental de Katy Perry ha vuelto a colocarse bajo los reflectores, especialmente tras darse a conocer que la intérprete de Roar ha estado saliendo con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, una de las parejas más inesperadas del año.

Aunque la ruptura con Orlando Bloom se dio en buenos términos, ambos habían mantenido caminos separados, por lo que sorprendió que el pasado 29 de diciembre se reunieran nuevamente, esta vez acompañados de su hija Daisy Dove, dejando ver que, pese a su separación, priorizan el bienestar de la pequeña.

Katy Perry (Instagram)

Katy Perry y Orlando Bloom asistieron juntos al estreno del nuevo musical de Paddington en Londres. El productor Tarinn Callender fue quien compartió en redes sociales varios videos grabados en el backstage, donde se puede ver a la expareja conversando de manera cordial con los integrantes del elenco. En algunas de las imágenes, incluso, Bloom quien aparece dando unas palabras de ánimo a los artistas del musical.

Una reunión familiar

Durante el encuentro, la pequeña Daisy Dove se mantuvo cerca de su papá, tomándolo del brazo mientras el actor platicaba con los protagonistas del espectáculo. Vestida con leggings rosas y una camiseta blanca, la niña también posó más tarde junto a su mamá, quien se tomó algunas selfies con Paddington. En las imágenes, Daisy aparece sonriente y divertida junto al famoso oso, disfrutando del momento en familia.

Katy Perry y Orlando Bloom en el estreno del musical de Paddington (Instagram)

Por su parte, Flynn Bloom, el hijo de 14 años de Orlando Bloom y Miranda Kerr, también estuvo presente en el evento y acompañó a su hermana menor, a quien abrazó por la cintura mientras todos posaban para una fotografía.

Paddington (Instagram)

A la función también asistió Brian May, guitarrista de Queen, lo que convirtió la velada en un auténtico encuentro de celebridades. Las imágenes difundidas dejan ver que, pese a su separación, Katy Perry y Orlando Bloom mantienen una relación cordial y cercana, siempre priorizando el bienestar de su hija en común.