Javier Alatorre reacciona con humor a las comparaciones con Nicolás Maduro

El periodista Javier Alatorre se volvió tendencia en redes sociales tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , quien fue detenido la madrugada del sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por autoridades de Estados Unidos.

La conversación digital se desató porque, desde hace años, usuarios comparan el parecido físico entre el conductor del noticiero de TV Azteca y el mandatario venezolano, un paralelismo que volvió a cobrar fuerza tras la noticia.

Javier Alatorre reacciona a las comparaciones con Nicolás Maduro

El característico bigote que Javier Alatorre ha lucido durante años es uno de los rasgos que más alimenta las comparaciones. Para muchos usuarios, este detalle físico ha sido clave para asociarlo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , e incluso hay quienes aseguran haberlos confundido a simple vista.

Este fin de semana, el periodista mexicano volvió a ser objeto de comparaciones en redes sociales, luego del operativo que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar y detener al mandatario venezolano.

Tras conocerse la noticia, los internautas retomaron los señalamientos sobre el parecido físico entre ambos, lo que rápidamente convirtió a Javier Alatorre en tendencia, acompañado de memes y comentarios que ironizaban sobre la coincidencia.

¿“Y cómo sabe Trump que agarró a Nicolás Maduro y no es Javier Alatorre”, se leyó en un meme que circuló en redes sociales y que fue compartido en X por el propio presentador del noticiero Hechos. De hecho, no solo lo replicó sino que además pareció reaccionar con humor a las similitudes: “El G-M. El gemelo malvado”, escribió.

El periodista, uno de los rostros más emblemáticos de la televisora en la que ha trabajado por más de 30 años, encabezó la noche del sábado un noticiero especial en horario estelar dedicado a informar los últimos detalles sobre la captura de Nicolás Maduro. Su aparición al presentar las imágenes del arresto del mandatario, que rápidamente dieron la vuelta al mundo, avivó nuevamente las comparaciones entre ambos en redes sociales.

La detención de Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrió tras un ataque “a gran escala” del ejército de Estados Unidos contra varios objetivos en Caracas y otras zonas del país durante la madrugada de este sábado, de acuerdo con lo informado por Donald Trump.

Ambos fueron trasladados ese mismo día a Nueva York. Según reportes de medios estadounidenses, primero pasaron por la sede de la DEA y posteriormente Maduro fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Durante una conferencia de prensa, el presidente señaló que Estados Unidos “gobernará” el país de manera temporal, hasta que se concrete una “transición segura, adecuada y sensata”.

Con información de Quién