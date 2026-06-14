Isaac del Toro gana el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se proclamó vencedor final de la 78 edición del Tour de Auvernia Ródano Alpes (ex Dauphiné) tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison – Brison, de 120.1 km.

🇲🇽 Isaac Del Toro remporte l’étape 8 et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ! 🏆 🇲🇽 Isaac Del Toro wins Stage 8 and the #TourAuvergneRhoneAlpes 🏆 pic.twitter.com/lJ1lgUUtKy — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

Del Toro (Ensenada, 22 años) atacó a 8.8 km de la cima y entró en meta celebrando su segunda y definitiva victoria con un tiempo de 3h.35.07, a una media de 33.5 km/hora.

La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a 1 minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).

El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y el español Juan Ayuso.

Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, vencedor en 2025.

Con información de EFE