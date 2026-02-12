Invita Isela Martínez a utilizar la app “Marca el Cambio” para reportes de servicios públicos, emergencias y denuncias de maltrato animal

– Además informó que el Gobierno Municipal puede reembolsar daños en vehículos causados por baches de las recientes lluvias.

Chihuahua, Chih.- La regidora Isela Martínez Díaz invitó a las y los chihuahuenses a descargar en sus teléfonos móviles la aplicación “Marca el Cambio”, una herramienta que permite reportar de manera directa cualquier falla en los servicios públicos municipales y solicitar auxilio en casos de emergencia.

Explicó que desde cualquier punto de la ciudad, las personas pueden notificar situaciones como baches, fallas en el alumbrado público, problemas en la recolección de basura, limpieza de calles, condiciones de caminos de terracería, así como denuncias de maltrato animal, entre otros servicios. Además, la aplicación brinda la posibilidad de dar seguimiento puntual al estatus de cada reporte, fortaleciendo la atención oportuna.

La regidora destacó que el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, ya trabaja en la atención de los baches generados por las lluvias registradas al inicio de la semana. Sin embargo, subrayó que la participación ciudadana a través del reporte oportuno en la app “Marca el Cambio” es fundamental para ubicarlos con mayor rapidez y agilizar su reparación.

Isela Martínez también recordó que el Municipio de Chihuahua cuenta con un programa de reparación de daños para quienes hayan sufrido afectaciones en sus vehículos a causa de baches, como daños en llantas, rines o suspensión.

Las personas afectadas pueden iniciar el proceso realizando un reporte al 911, para que una unidad acuda al lugar y levante el parte correspondiente. Posteriormente, deberán reunir documentación básica, la cual consiste en la cotización del daño, credencial de elector y comprobante de domicilio, y acudir a la Oficialía Mayor del Municipio, donde se dará seguimiento al trámite de pago.

Finalmente, la regidora reiteró su invitación a la ciudadanía a hacer uso de esta aplicación, la cual permite participar activamente en el cuidado de la ciudad, recordando que cuando la ciudadanía y el gobierno trabajan en equipo, se brindan mejores resultados para todas y todos.