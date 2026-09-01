Instalan trabajos del Tercer Año Legislativo de la 68 Legislatura de Chihuahua

En Sesión Solemne del Congreso de Chihuahua encabezada por representantes de los Tres Poderes del Estado, se llevó a cabo la instalación del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el cual inicia este 1o de septiembre del 2026 y culmina el próximo 31 de agosto de 2027.

La Mesa Directiva que encabezará los trabajos de dicho periodo, está conformada por:

Presidencia: dip. Joceline Vega Vargas (PAN)

Primera Vicepresidencia: dip. Magdalena Rentería Pérez (MORENA)

Segunda Vicepresidencia: dip. Francisco Sánchez Villegas (MC)

Primera Secretaría: dip. Irlanda Márquez Nolasco (PT)

Segunda Secretaría: dip. Pedro Torres Estrada (MORENA)

Primera Prosecretaría: dip. Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN)

Segunda Prosecretaría: dip. José Luis Villalobos García (PRI)

Tercera Prosecretaría: dip. Jaime Torres Amaya (PAN)

Cuarta Prosecretaría: dip. Jael Argüelles Díaz (MORENA)

Posterior a la lectura del Decreto de Inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Octava Legislatura, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la Presidente de la Mesa Directiva, diputada Joceline Vega Vargas, en su mensaje externó que este tercer año sea un año de trabajo y de unidad.

Centrémonos en lo que realmente importa y pongamos el ejemplo. Que podamos demostrar que, aun en tiempos de polarización, sí es posible construir.

Que, en cada votación difícil de este año, la pregunta no gire en torno a bancadas y partidos, sino en torno a las personas. Nuestro deber es hacer presentes al niño que hoy tiene hambre, a la mujer que hoy espera su cirugía y al padre que hoy estira la quincena. Nuestro deber es que sean sus necesidades las que queden escritas en la ley, en el presupuesto y en la política pública.

Y que al terminar este periodo podamos mirar atrás sabiendo que estuvimos a la altura de quienes lucharon para que este Congreso existiera.

Cabe destacar que en la Sesión Solemne a la Presidente acompañaron en el Recinto Legislativo a la presidente, el Mtro. Santiago De la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno, en representación de la Mtra. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado; así como a la Mtra. Marcela Herrera Sandoval, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.